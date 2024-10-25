Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к России никогда не стоял

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Во взаимоотношениях России и Белоруссии никогда не стоял вопрос о присоединении республики к РФ, заявил в интервью "Известиям" белорусский президент Александр Лукашенко.

"У нас никогда так вопрос не стоял", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что не является сторонником объединения двух государств ни при каких условиях, что бы ни говорили "в высоких кругах".

"Специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, создать это Союзное государство, мы на это замахнулись", - заявил Лукашенко.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого обижаться не будет. Нам это надо", - добавил он.