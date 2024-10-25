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Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Волнения в Коркино после убийства таксистки, бывшему и действующему замглавы Минэнерго вменяют хищение свыше 175 млн рублей, Лукашенко выступил против объединения с РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Коркино Челябинской области произошли волнения после убийства таксистки. Более 40 человек задержаны, двое получили огнестрельные ранения. Накануне в городе была убита 40-летняя женщина, работавшая таксистом. Подозреваемый задержан, ему 17 лет.

- Никулинский суд Москвы в пятницу изберет меру пресечения бывшему и действующему замминистра энергетики Анатолию Яновскому и Сергею Мочальникову. Они подозреваются в хищении более 175 млн рублей, выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.

- Александр Лукашенко заявил, что вопрос присоединения Белоруссии к РФ никогда не стоял. Белорусский президент отметил, что не является сторонником объединения с Россией ни при каких условиях, что бы ни говорили "в высоких кругах".

- Семь беспилотников ВСУ и малоразмерный воздушный шар нейтрализованы ночью над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также Азовским морем.

- Движение ХАМАС попросило РФ, Китай и Алжир содействовать прекращению огня в секторе Газа. Преодоление препятствий для достижения соглашения с Израилем обсудили в Каире лидер ХАМАС в анклаве Джалиль аль-Хайя и глава египетских разведслужб Хасан Махмуд Рашад.

- В пригороде Грозного в результате нападения на военную колонну убит сотрудник Росгвардии, еще один получил ранение.

- "Манчестер Юнайтед" в третий раз подряд сыграл вничью в Лиге Европы. Матч между английским футбольным клубом и турецким "Фенербахче" завершился со счетом 1:1.

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