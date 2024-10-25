Над Белгородским районом и Яковлевским округом сбито несколько БПЛА

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгородский район и Яковлевский муниципальный округ, пострадавших нет.

"Над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских БПЛА", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Никто не пострадал, добавил он.

Гладков отметил, что при повторной атаке БПЛА в селе Ясные Зори Белгородского района повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. Жители села временно остались без света.

"Под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах и в административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли. Кроме того, есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения", - сообщил губернатор.