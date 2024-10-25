Семь дронов ВСУ и малоразмерный воздушный шар нейтрализованы над Россией за ночь

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу система ПВО нейтрализовала над территорией РФ семь украинских беспилотников и один малоразмерный воздушный шар, сообщило российское Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.