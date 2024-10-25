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Членов экипажа Crew Dragon с космонавтом из РФ достали из спускаемого аппарата

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Четверо членов экипажа многоразового американского пилотируемого корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, в том числе космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин, после приводнения в Мексиканском заливе в пятницу извлечены из его спускаемого аппарата, сообщило NASA.

Спускаемая капсула корабля после схождения с орбиты и раскрытия всех парашютов приводнилась в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по Москве) у побережья штата Флорида вблизи города Пенсакола.

В районе приводнения находилось поисково-спасательное судно Megan компании SpaceX, которое подняло капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства. Через 50 минут после приводнения из Crew Dragon был извлечен экипаж. На судне его члены прошли предварительный медицинский осмотр, а затем были отравлены вертолетом на берег во Флориду, откуда они на самолете вылетят в Хьюстон, где находится Центр управления полетами NASA.

В рамках завершения миссии Crew-8, которая продолжалась на орбите семь с половиной месяцев, на Землю, помимо Гребенкина, вернулись астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Crew Dragon NASA США Роскосмос
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