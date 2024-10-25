В Петербурге в результате нападения на людей в гипермаркете пострадали шестеро

Напавшего обезоружили

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в результате нападения человека с ножом на людей в гипермаркете пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Охранник и женщина госпитализированы с ножевыми ранениями, еще четверо отказались от госпитализации.

Напавшего обезоружили.

Прокуратура Петербурга уточнила, что инцидент произошел в гипермаркете на проспекте Космонавтов. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия находятся работники прокуратуры Московского района .

Ранее о нападении на людей в гипермаркете сообщили в Росгвардии.