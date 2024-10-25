В Петербурге мужчина с ножом напал на покупателей гипермаркета

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в одном из гипермаркетов было совершено нападение на людей с ножом, есть пострадавшие, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.

"В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", - сказано в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Ранее о нападении на людей в гипермаркете в Московском районе сообщили СМИ.