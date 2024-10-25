Правительство предложило законодательно закрепить упрощенную выдачу лицензий

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило с 1 сентября 2025 года регламентировать на уровне закона упрощенный порядок выдачи ряда лицензий и разрешений, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

С 2021 года правительство в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности проводит эксперимент по упрощению процедур выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. В частности, благодаря автоматизации межведомственного документооборота сократилось количество запрашиваемых у заявителей документов, появилась возможность получать разрешения через портал "Госуслуги", а подписывать заявления - с помощью электронной подписи. Ранее сообщалось, что через портал госуслуг можно оформить 51 из 54 видов лицензий и 423 разрешения.

"Мы проанализировали каждый вид разрешительной деятельности. И там, где без вреда можно было сократить и облегчить процедуры с момента подачи заявления до момента выдачи документа, мы делали это", - заявил Григоренко.

Однако для части нововведений требуется законодательное оформление. В связи с этим Минэкономразвития подготовило проект поправок в 58 федеральных законов, в частности, в законы "Об электронной подписи", "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (регистрационное удостоверение на медицинское изделие будет только в формате записи в реестре медизделий) и "О государственной регистрации недвижимости" (в части введения реестровой модели относительно выдачи разрешений на строительство и ввод капитального строения в эксплуатацию).

Законопроект был одобрен правительством, планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера.