В МИД РФ отмечают, что КНДР следит за деятельностью БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве ощущают то внимание, с которым следят за деятельностью БРИКС в Северной Корее, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Насчёт подачи заявки в БРИКС мы находимся в процессе достаточно динамичном, мы чувствуем внимание, с которым друзья в Пхеньяне следят за деятельностью этого объединения", - сказал Рябков в пятницу на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, поступала ли заявка на участие в БРИКС от КНДР .

"Мы обратили, в частности, внимание со своей стороны на то, что в недавнем весьма успешном Евразийском женском форуме, прошедшем в Петербурге, принимала участие министр иностранных дел КНДР, которая подключилась именно к бриксовской сессии среди прочего. Мы исходим из того, что БРИКС как явление международной жизни рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - отметил Рябков.