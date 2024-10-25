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В МИД РФ отмечают, что КНДР следит за деятельностью БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве ощущают то внимание, с которым следят за деятельностью БРИКС в Северной Корее, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Насчёт подачи заявки в БРИКС мы находимся в процессе достаточно динамичном, мы чувствуем внимание, с которым друзья в Пхеньяне следят за деятельностью этого объединения", - сказал Рябков в пятницу на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, поступала ли заявка на участие в БРИКС от КНДР .

"Мы обратили, в частности, внимание со своей стороны на то, что в недавнем весьма успешном Евразийском женском форуме, прошедшем в Петербурге, принимала участие министр иностранных дел КНДР, которая подключилась именно к бриксовской сессии среди прочего. Мы исходим из того, что БРИКС как явление международной жизни рассматривается и исследуется коллегами в Пхеньяне", - отметил Рябков.

МИД РФ БРИКС КНДР Сергей Рябков
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