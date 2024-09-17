Лавров и глава МИД КНДР обсудили развитие отношений между двумя странами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве провел краткую встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по путям развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Цой Сон Хи прибыла в Россию для участия в первом женском форуме БРИКС, который пройдет в рамках IV Евразийского женского форума.