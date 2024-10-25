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Иноагентами признаны Олег Лекманов и издание Аstra

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов интернет-издание Аstra и четырех граждан.

Иноагентами признаны политик, правозащитник, бывший фигурант "Болотного дела" Николай Кавказский, филолог Олег Лекманов, активист Артем Медведев и блогер Антон Хардин. По данным Минюста, все они, кроме Хардина, а также создатель и главный редактор Astra.

Изданию ведомство вменило распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа российской армии. Кроме того, Astra выступала против СВО и участвовала в распространении контента иноагентов.

Кавказский, по данным Минюста, участвовал в распространении контента иноагентов и фейков о российской избирательной системе и властях.

Лекманова Минюст уличил в распространении фейков о решениях и политике российских властей и фейков, направленные на формирование негативного образа ВС России. Также он участвовал в создании и распространении контента иноагентов и участвовал в мероприятии, организованном лицом, включенным в реестр иностранных агентов, сказано в пресс-релизе.

"А.П. Медведев распространял недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, а также о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Является членом движения, организованного лицом, включенным в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации", - сообщило ведомство.

Хардин, по данным Минюста, распространял фейки о решениях и политике российских властей и распространял контент иноагентов.

Минюст Astra Олег Лекманов Антон Хардин Николай Кавказский
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