Централизованную закупку офисного ПО для федеральных госорганов приостановили еще на год

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в очередной раз приостановило централизованную закупку Минцифры офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных госорганов. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Этим документом вносятся изменения в правительственное постановление (№2381), приостановившие действие ряда положений другого постановления (№658), запустившего в 2018 году механизм централизованных закупок российского софта Минцифры (офисное и антивирусное ПО) и Федеральным казначейством (ПО для бюджетного учета) для нужд федеральных госорганов. В частности, приостанавливается действие положений, наделяющих Минцифры полномочиями по проведению таких закупок, до конца 2025 года.

"В настоящее время сложилась ситуация, когда ФОИВ не вправе самостоятельно осуществлять закупку лицензий ПО для собственных нужд в силу требований постановления № 658, в то время как Минцифры России не может осуществить закупку в связи с отсутствием в нормативных правовых актах РФ указания на источник финансирования", - говорилось ранее в пояснительной записке к тогда еще проекту постановления.

Дело в том, что ранее централизованная закупка софта для госорганов осуществлялась в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", и в 2019 году Минцифры заключило госконтракты на поставку необходимого ПО в размере 1,03 млрд рублей. С 2021 года мероприятие по централизованной закупке софта для госорганов исключено из нацпрограммы.

"Предусмотренные 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" бюджетные ассигнования на осуществление централизованной закупки ПО для ФОИВ Минцифры России не предусмотрены", - отмечалось в записке.

Там также говорилось, что значительная часть ФОИВов уже начала использовать отечественное ПО, в связи с чем в дальнейшем эти госорганы могут закупать такой софт самостоятельно.

При этом указывалось, что сам механизм централизованной закупки ПО недостаточно эффективен из-за длительного процесса передачи лицензий на ПО в ФОИВы и отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий. По оценке Минцифры, это приводит к снижению ответственности и мотивации со стороны ФОИВов за своевременное использование лицензий и, в этой связи, к "сокращению сроков их полезного использования".

Также министерство отмечало, что в настоящее время отсутствует необходимость в отдельной установке (соответственно, и закупке - ИФ) антивирусного ПО. В рамках эксперимента по переводу госинформсистем в облако (проект "Гособлако" - ИФ) создан коммуникационный сервис "Автоматизированное рабочее место государственного служащего" (КС АРМ ГС).

"КС АРМ ГС являются электронными сервисами, предоставляемыми по облачной технологии и включают в себя восемь сервисов, в том числе офисное ПО, - говорилось в записке. - Кроме того, модули почты и обмена мгновенными сообщениями содержат встроенный антивирус, в связи с чем не требуется отдельная установка антивирусного ПО на рабочие места государственных гражданских служащих ФОИВ".

В 2022 и в 2023 годах правительство РФ уже приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд ФОИВов.

Причем еще в 2021 году Минцифры предлагало не временно прекратить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта. Это было оформлено в виде проекта правительственного постановления, и свой подход ведомство объясняло тем, что практика централизованных закупок такого ПО для ФОИВов привела в том числе к негативным результатам, а именно - к сокращению сроков полезного использования софта.