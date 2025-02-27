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В России объем рынка корпоративного ПО вырос и вернулся к уровню 2021 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объем российского рынка корпоративного программного обеспечения в 2024 году восстановился до уровня 2021 года и достиг, по прогнозным данным, 199 млрд рублей (201 млрд рублей в 2021 году, 128 млрд рублей в 2022 году и 148 млрд рублей в 2023 году), показало исследование компании Strategy Partners (АО СПГ).

"Рынок корпоративного ПО упал в объеме в 2022 году на 36% из-за ухода зарубежных вендоров ПО, отсутствия зрелых отечественных продуктов, которые могли бы сразу и в том же объеме заменить иностранное ПО в сегментах ПО для частных облаков, корпоративной связи и управления данными, - говорится в исследовании. - Но восстановился до прежних значений в 2024 году, после чего продолжит рост".

Под рынком корпоративного ПО подразумеваются решения для публичных (за исключением IaaS/PaaS сервисов, связанных с предоставлением выделенных физических и виртуальных серверов, а также внутригрупповой выручки вендоров, "Гособлака", облачных дата-платформ и СУБД) и частных облаков (учитывается ПО для базовой виртуализации, виртуализации сетей, построения частного облака, для контейнеризации, решения класса "частное облако как система" и платформы гибридного облака), решения для корпоративной связи и продуктивности (корпоративная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, файлохранилища, ПО для работы с документами и для управления задачами), управления данными, налогового мониторинга и решения HR-Tech.

В исследовании отмечается, что в 2021 году на долю российских вендоров приходилось только 29% рынка корпоративного ПО. На конец 2024 года их доля выросла до 89%.

"На рынке существенно возросла доля российского ПО из-за отсутствия возможности оплачивать большинство зарубежных продуктов, отсутствия поддержки по существующим старым лицензиям таких продуктов и необходимости в регулярных обновлениях, которые западные вендоры перестали предоставлять", - отмечают исследователи.

Также заметно изменилась сама структура этого рынка. Если в 2021 году на сегмент публичных облачных сервисов приходилось 55 млрд рублей (немногим более 25% всего рынка), то объем этого сегмента в 2024-м Strategy Partners оценивает в 79 млрд рублей (на уровне 40%). Сегмент ПО для частных облаков вырос до 23 млрд с 16 млрд рублей, налогового мониторинга - до 5 млрд с 3 млрд рублей, HR-Tech - до 19 млрд с 13 млрд рублей.

В то же время сегмент корпоративной связи, несмотря на восстановление рынка в целом, сократился с 62 млрд до 35 млрд рублей, а управление данными - до 28 млрд с 52 млрд рублей.

"Рынок быстро адаптировался к уходу зарубежных вендоров решений для корпоративной связи из-за наличия современных российских сервисов и программ. Однако уход ключевого вендора офисных пакетов (Microsoft) сформировал большую долю бизнеса, который не готов переходить на отечественное ПО, но уже не может платить за зарубежное", - объяснили эксперты снижение объема названных сегментов. - (...) ввиду относительной незрелости российских решений (по управлению данными - ИФ), многие организации продолжают использовать зарубежные продукты, проводя оплату через альтернативные каналы".

По оценке Strategy Partners, российский рынок корпоративного ПО продолжит расти до 2030 года в среднем на 24%. Предполагается, что по итогам 2030 года его объем увеличится до 727 млрд рублей. Исследователи объясняют такие темпы роста рынка активным импортозамещением и локализацией ПО, цифровой трансформацией бизнеса и госсектора, а также развитием российских экосистемных корпоративных продуктов.

Ожидается, что немногим менее половины рынка (303 млрд рублей) будет приходиться на публичные облачные сервисы (рост в среднем на 25% в год). Сегмент ПО для частных облаков будет расти на 30%, до 115 млрд рублей, сегмент решений для корпоративной связи на 21% (до 110 млрд рублей), управления данными - на 11% (72 млрд рублей), налогового мониторинга - на 23%, до 18 млрд рублей, HR-Tech - на 34% (109 млрд рублей).

В исследовании отмечается также, что наибольшие объемы корпоративного ПО на российском рынке закупает крупный бизнес (включая госкомпании), а также средний и малый бизнес. По данным Strategy Partners, в 2023 году на госсегмент пришлось только 13% рынка корпоративного ПО, на долю крупного бизнеса - 60%, а среднего и малого бизнеса - 27%. При этом исследователи подчеркивают, что в госсегменте наблюдается рост использования облачных сервисов и высокие темпы импортозамещения. Заказчики из крупного бизнеса отдают предпочтение решениям on-premise (из-за высоких требований к уровню информационной безопасности) и проявляют интерес к инфраструктуре и сервисам для работы с решениями в области ИИ. Средний и малый бизнес, в свою очередь, предпочитает использовать наиболее простые решения из облака (в том числе бесплатные сервисы).

"Потребность малого и среднего бизнеса в IT-решениях растет ввиду необходимости автоматизировать процессы, улучшать клиентский опыт и эффективно конкурировать в условиях цифровизации, - считают эксперты. - Малый и средний бизнес рассматривает облачные решения как приоритетную технологию благодаря их оптимальной стоимости и простоте интеграции. Около 80-90% SMB размещаются в публичном облаке".

По мнению исследователей, крупный бизнес по мере совершенствования российских облачных технологий также начнет активно интегрировать их в свои бизнес-процессы, а также использовать гибридное облако при построении своей инфраструктуры.

"Распространение облачной инфраструктуры и популяризация облачных продуктов формирует повышенный спрос как на ПО в публичных облаках, так и на ПО для организации и управления частными облаками для крупных компаний, а также на гибридную инфраструктуру", - подчеркивается в исследовании.

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