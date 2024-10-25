Путин подписал закон о передаче контроля за реестром майнеров криптовалюты от Минцифры к ФНС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который передает полномочия по ведению реестра майнеров цифровой валюты от Минцифры в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Закон (№638761-8) накануне был одобрен Советом Федерации.

Согласно документу, ФНС будет также получать от майнеров цифровой валюты идентификаторы всех ордеров на ее продажу. До последнего времени в законе не был определен орган власти, ответственный за консолидацию информации о полученной в результате майнинга цифровой валюте. Кроме того, налоговые органы наделяются полномочием по получению всей информации о движениях цифровой валюты, которую получают и продают майнеры: адреса-идентификаторы, история сделок, ордера.

Одновременно подписанный закон существенно расширяет доступ к этой информации со стороны органов власти и следствия. Согласно действующему законодательству, адрес-идентификатор сделок по криптовалюте предоставляется Росфинмониторингу, ФСБ, ФНС, Росимуществу по их запросам. Предлагается разрешить предоставлять информацию федеральным органам власти, прокуратуре, органам дознания и следствия, а также оперативно-розыскным службам для выполнения их задач.

Как пояснял ранее "Интерфаксу" источник, инициатором законодательных изменений является Минфин. "Функционал, осуществляемый ФНС, в настоящее время в наибольшей степени соответствует функционалу, установленному законом в отношении уполномоченного органа. В этой связи возникает необходимость определить ФНС уполномоченным органом за получение информации о намайненной цифровой валюте и об адресе-идентификаторе, а также за предоставление указанной информации в Росфинмониторинг и Банк России в рамках, предусмотренных между ними соглашением, и за осуществление надзорных функций за соблюдением требований, предъявляемых к лицам, организующим деятельность майнинг-пула", - пояснял собеседник агентства.

Как сообщалось, в конце июля Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, который определял, что с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, должны войти в специальный реестр. При этом подписанный закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.