Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Вступают в силу статьи закона о легализации деятельности по добыче криптовалют в России (221-ФЗ), согласно которым с 1 ноября заниматься майнингом могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), включенные в специальный реестр. Это требование также касается и операторов майнинговой инфраструктуры.

Юрлицам и ИП запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.

Физические лица смогут осуществлять майнинг без включения в реестр, если потребляемая при майнинге энергия не будет превышать установленных правительством лимитов.

Вести реестр будет Минцифры, а с 1 ноября 2025 года - Федеральная налоговая служба (ФНС).

Кроме того, с 1 ноября 2024 года вступают в силу изменения в закон об электроэнергетике, которые позволяют правительству вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях. Правительство также сможет определять порядок и случаи установления такого запрета. Закон также запрещает операторам майнинговой инфраструктуры предоставлять ее лицам, не включенным или исключенным из специального реестра.

Иностранные ЦФА

Закон о добыче криптовалют (221-ФЗ) содержит часть, которая позволяет иностранным цифровым финансовым активам (ЦФА) торговаться на российских блокчейн-площадках. Он также зеркально упрощает интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами

С 1 ноября 2024 года вступает силу положение этого закона, согласно которому российские операторы по выпуску цифровых финансовых активов обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре ЦБ 11 операторов информационных систем по выпуску ЦФА: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Тинькофф банк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб"(дочерняя компания "МТС" ). Статусы операторов обмена имеют "Московская биржа" и "СПБ биржа".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в России ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 221-ФЗ) 8 августа, он вступил в силу спустя 10 дней за исключением отдельных статей.