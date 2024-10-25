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Правительство сможет вводить локальные запреты на майнинг цифровых валют

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон об электроэнергетике, которые позволяют правительству вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях. Об этом говорится в опубликованном в пятницу федеральном законе о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Правительство также будет определять порядок и случаи установления такого запрета, отмечается в документе.

Ранее Путин заявлял, что неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, говорил президент. Он приводил оценку Минэнерго, согласно которой ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в РФ, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

В середине октября правительство Бурятии сообщало об ограничении в регионе майнинга криптовалют из-за энергодефицита.

В конце июля Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, который определял, что с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Этот документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Владимир Путин
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