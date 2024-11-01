Кабмин РФ утвердил требования к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ завершило подготовку нормативной правовой базы, устанавливающей регулирование в сфере майнинга цифровой валюты, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно закону о легализации майнинга цифровых валют в России, осуществлять майнинг цифровой валюты могут юридические лица и индивидуальные предприниматели после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба. Также заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статуса ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления.

Правительство установило этот лимит на уровне 6000 киловатт-часов в месяц. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр.

Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры утверждены отдельным постановлением правительства. С помощью межведомственного электронного взаимодействия сведения из реестров будут предоставляться органам государственной власти, судам, Центробанку, территориальным сетевым организациям, оператору электроэнергетических систем России.

При выявлении недостоверных сведений, неоднократных нарушений в течение года требований "антиотмывочного" закона, при нарушении режима потребления электроэнергии на территориях, где запрещен майнинг, а также в случае банкротства майнеры будут исключены из реестра.

Также подписаны постановления об утверждении правил установления запрета на майнинг и особенностей технологического присоединения объектов майнинга и порядка их ограничения в отдельных регионах или на отдельных их территориях.

Ограничение может быть введено на определенный срок при возникновении риска дефицита электроэнергии. Решение об этом будет принимать кабмин на основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, сформированных при соответствующем обращении Минэнерго или руководителей региона.

Операторы майнинговой инфраструктуры должны обеспечивать бесперебойность и надежность оказываемых услуг, защиту обрабатываемой ими информации, устойчивость питания системы электроснабжения, а также создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.

Среди обязанностей майнеров - предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена. Федеральным органам исполнительной власти, органам прокураторы, дознания и предварительного следствия, а также органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, могут предоставляться (открываться) адреса-идентификаторы.