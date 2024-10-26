В Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница

Три человека госпитализированы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожар ликвидируют в трехэтажной гостинице в Хабаровске, три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

По ее данным, информация о пожаре в гостинице по улице Морошковая, 2а на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила 26 октября в 06:31 местного времени (25 октября 23:31 по Москве). К моменту прибытия пожарных горела крыша здания и третий этаж на площади 200 кв. м.

"Звенья газодымозащитной службы провели разведку задымленных помещений. При помощи индивидуальных спасательных устройств пожарными МЧС России спасено пять человек. Постояльцы, в количестве 6 человек, смогли самостоятельно покинуть свои номера и выйти на свежий воздух. Трем постояльцам потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован на площади 500 кв. м, частично обрушилась крыша гостиницы, что осложняет тушение, сообщает пресс-служба.

В ликвидации пожара участвуют более 20 человек, задействовано 7 единиц техники.