Поиск

В Хабаровске загорелась трехэтажная гостиница

Три человека госпитализированы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожар ликвидируют в трехэтажной гостинице в Хабаровске, три человека госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

По ее данным, информация о пожаре в гостинице по улице Морошковая, 2а на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступила 26 октября в 06:31 местного времени (25 октября 23:31 по Москве). К моменту прибытия пожарных горела крыша здания и третий этаж на площади 200 кв. м.

"Звенья газодымозащитной службы провели разведку задымленных помещений. При помощи индивидуальных спасательных устройств пожарными МЧС России спасено пять человек. Постояльцы, в количестве 6 человек, смогли самостоятельно покинуть свои номера и выйти на свежий воздух. Трем постояльцам потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован на площади 500 кв. м, частично обрушилась крыша гостиницы, что осложняет тушение, сообщает пресс-служба.

В ликвидации пожара участвуют более 20 человек, задействовано 7 единиц техники.

Хабаровск МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Что произошло за день: пятница, 25 октября

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после новостей от ЦБ

Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после новостей от ЦБ

В судах двух регионов остаются 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Напавший с ножом в Петербурге на посетителей магазина находится в остром психозе

Иноагентами признаны Олег Лекманов и издание Аstra

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась за 9 месяцев в три раза

Полпред президента на Урале Артем Жога включен в состав Совбеза РФ

В Петербурге после нападения в гипермаркете госпитализировали шестерых

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ

Дождь и мокрый снег ожидаются на следующей неделе в центральных регионах РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });