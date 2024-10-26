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Пожар в гостинице Хабаровска ликвидирован

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожар в трехэтажной гостинице Хабаровска полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 12:27 местного времени (05:27 по Москве) пожар полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. (...) Произошло обрушение мансарды и частичное обрушение межэтажного перекрытия между мансардой и третьим этажом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о пожаре в гостинице по улице Морошковая, 2а поступила утром на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска. К моменту прибытия пожарных горела крыша здания и третий этаж на площади 200 квадратных метров. Пожарные спасли пять человек, трое постояльцев госпитализированы, еще 6 человек эвакуировались самостоятельно.

Ликвидацией пожара занимались 30 человек личного состава МЧС, задействовав 10 единиц техники.

Хабаровск МЧС
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