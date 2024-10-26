Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Александрополя в ДНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск установили контроль над населенным пунктом Александрополь в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По данным министерства, группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери украинской армии в зоне ответственности "Южной" группировки составили свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, четыре гаубицы. Также уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 60-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Боровая Харьковской области, Петровское Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении Минобороны.

По словам военных, армия Украины потеряла на этом участке фронта свыше 510 военнослужащих, пять пикапов, две гаубицы, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Уничтожены четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык Донецкой народной республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы и противотанковую пушку "Рапира", сказали в Минобороны.

Там сообщили, что подразделения "Восточной" группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Трудовое и Доброволье (ДНР).

Потери ВСУ здесь составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, две гаубицы, информирует ведомство.

По его информации, на харьковском направлении подразделения "Северной" группировки нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка (Харьковская область). Потери ВСУ на этом участке составили до 40 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), сообщили в министерстве обороны.

В зоне действий группировки украинские силы потеряли до 80 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу. Уничтожен склад ВСУ с боеприпасами, сказали в ведомстве.

В министерстве сообщили о нанесении новых ударов по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.