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ВС РФ задействовали самолеты Су-35С и Су-34 для ударов по ВСУ в Курской области

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Подразделения "Восточной" группировки улучшили позиции, пресекли попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) подвезти боеприпасы и провести ротацию, сообщил представитель группировки Александр Гордеев.

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротации, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Доброволья, Малиновки, Темировки, Луговского", - сказал Гордеев.

По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 123-й, 113-й, 102-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья, Новоукраинки и Гуляйполя.

В течение суток украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубицу, самоходную артиллерийскую установку Caesar, девять автомобилей и пять беспилотников самолетного типа, сообщил Гордеев.

Курская область Су-34 Су-35
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