Сопредседатель "Справедливой России - За правду" сложил полномочия

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Геннадий Семигин принял решение покинуть свой пост, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

"Я получил заявление от Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остается членом партии, но считает необходимым с этого поста уйти", - цитирует в субботу пресс-служба партии слова Миронова с XIV съезда СРЗП в Москве.

Он напомнил, что на посту сопредседателя Семигин руководил работой Центрального совета партии.

По словам Миронова, устав партии меняться не будет и должности сопредседателей сохранятся, одну из них сейчас занимает Захар Прилепин, действующий полковник Росгвардии.

"Вторая должность будет вакантной. Я предлагаю заполнить ее через год, на съезде перед выборами в Госдуму 2026 года. Надеюсь, все присутствующие меня поддержат: я буду предлагать на этот пост нашего дорогого соратника Руслана Владимировича Татаринова. Это еще один полковник Росгвардии, который сегодня находится на передовой", - сообщил Миронов.