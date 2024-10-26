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Что произошло за день: суббота, 26 октября

Побег заключенных из липецкой колонии, парламентские выборы в Грузии, крушение вертолета в Кировской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Из колонии в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. На территории был найден подкоп. В течение дня были задержаны пятеро беглецов, в том числе двое - в Тамбовской области. Возбуждено дело о халатности.

- В Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", "Грузинская мечта" набрала 56,1% голосов, оппозиционная коалиция "За перемены" - 12,6%. Экзит-полы, проведенные по заказу оппозиционных телеканалов, утверждают, что "Грузинская мечта" не достигла 50%.

- Путин подписал закон, направленный на борьбу с фиктивными браками между россиянами и мигрантами. Он предусматривает увеличение до трех лет срока пребывания в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России.

- Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства таксистки и беспорядков.

- Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Геннадий Семигин решил покинуть пост.

- Четыре человека погибли при крушении вертолета в Кировской области.

- ЦСКА и "Факел" сыграли вничью в чемпионате России по футболу.

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