Военные сообщили об уничтожении двух пусковых установок HIMARS на курском направлении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украинские силы в течение суток потеряли на курском направлении более 350 человек, две пусковые установки HIMARS и две транспортно-заряжающие машины к ним, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномета и шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве в субботу.

Там отметили, что восемь военнослужащих ВСУ в течение суток сдались в плен.

Группировка войск "Север" предотвратила прорыв украинских формирований через государственную границу РФ в направлении поселка Новый Путь Курской области, заявили в Минобороны России.

Потери украинской армии на этом участке составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, подразделениями группировки отражены четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки Курской области.

"ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщили в российском военном ведомстве.

В ходе наступательных действий подразделения группировки нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово, сказали в Минобороны.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - сказано в сообщении.

По словам военных, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Владимировка, Журавка, Мирополье, Павловка.

В одном из приграничных районов Курской области ударом дрона "Ланцет" была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) украинской армии, сообщили в Минобороны.

"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области в лесополосе была обнаружена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. После анализа полученных разведданных и уточнения координат было принято решение об огневом воздействии на САУ противника", - говорится в сообщении.

По данным военных, обнаруженная цель поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".