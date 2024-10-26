Визит Лаврова в Узбекистан переносится на более поздний срок

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров перенесет на более поздний срок свой визит в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.

"Подтверждено обоюдное намерение продолжать энергичную совместную работу по реализации решений лидеров двух государств, направленных на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

"В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок", - отмечают на Смоленской площади.