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В Узбекистане начались парламентские выборы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 (06:00 мск) в Узбекистане, где в воскресенье пройдут выборы в парламент, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ЦИК республики.

"В Центризбирком поступили данные об открытии в 08:00 местного времени всех избирательных участков на территории страны. Они продолжат свою работу до в 20:00 (18:00 по Москве)", - сказали в ЦИК.

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В Узбекистане 27 октября проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы). Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 28 октября.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 717 избирательных участков, 56 из них - в 39 странах, в том числе в РФ - семь.

Всего на выборах зарегистрировано 19,8 млн избирателей.

Ранее сообщалось, что в досрочном голосовании, проходившем с 16 по 23 октября приняли участие 1,015 млн избирателей.

Согласно Избирательному кодексу, агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% избирателей, внесенных в список избирателей. Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

Впервые ЦИК на десяти участках в Ташкенте проведет тестирование электронного голосования. При этом избиратели сами будут выбирать, как голосовать - в электронной форме или использовать бумажный бюллетень. Будет продолжена практика расширения использования на участках биометрики и наблюдения за ходом голосования в режиме онлайн.

ЦИК также к нынешним выборам запустил информационную систему E-saylov, которая предоставляет доступ к статистическим данным об избирателях, наблюдателях, информации о кандидатах в депутаты парламента, локации избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, за выборами будут следить 65 тысяч местных наблюдателей и более 850 международных, в том числе от более чем 20 различных организаций, включая СНГ, ШОС, Организации тюркских государств и БДИПЧ ОБСЕ. Делегацию российского Центризбиркома возглавляет заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Аккредитацию для освещения избирательного процесса прошли 1068 представителей местных и зарубежных СМИ.

Впервые в истории Узбекистана выборы в законодательную палату парламента будут проходить по смешанной избирательной системе, объединяющей мажоритарное и пропорциональное представительство. Граждане будут избирать 75 депутатов, еще 75 будут избраны на основе партийных голосов.

На предстоящих выборах все пять действующих в стране партий зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу.

Парламент избирается сроком на пять лет. Срок полномочий действующей законодательной палаты парламента Узбекистана, сформированной в декабре 2019 года, истекает в конце 2024 года.

В стране с 2005 года действует двухпалатный парламент. Все 150 мест в нижней палате поделены между пятью политическими партиями, официально зарегистрированными в стране. Это Либерально-демократическая партия (53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение", 36 мест), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость", 24 места), Народно-демократическая партия Узбекистана (22 места) и Экологическая партия (15 мест).

Узбекистан Центризбирком ШОС
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