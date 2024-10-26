Президент РФ подписал закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока пребывания в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России.

Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также направлен на борьбу с фиктивным отцовством: он устанавливает, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя 3 года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.

Как считают авторы документа, после вступления закона в силу заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранцами российского гражданства.