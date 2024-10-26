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Девять человек пострадали из-за обстрелов Горловки в ДНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пятеро детей и четверо взрослых пострадали в результате обстрелов Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки при использовании противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили семь человек: две девочки 2011 г.р., три девочки 2012 г.р.; женщины 1981 и 1960 г.р", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что еще две женщины пострадали в результате удара по Центрально-Городскому району Горловки.

ДНР Горловка Денис Пушилин
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