Три человека пострадали в результате удара БПЛА по автобусу в Горловке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Трое жителей пострадали в результате удара беспилотника по маршрутному автобусу в Горловке Донецкой народной республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате удара БПЛА ВФУ по автобусу маршрута № 2 в поселке Химик количество раненых возросло до трех", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

В субботу в Горловке в результате обстрела пострадали девять мирных жителей, среди них пятеро детей.