Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще 17 украинских БПЛА

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу вечером сбили еще 17 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя областями, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дроны сбивались с 22:00 мск до 23:20 мск субботы.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА - над территорией Липецкой области и один - над территорией Белгородской области", - сообщили военные.