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Более 10 украинских БПЛА атаковали Тамбовскую область

Пострадавших нет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил об атаке 11 украинских беспилотников, пострадавших нет.

"Сегодня в 00:40 произошел прилет БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он уточнил, что пострадавших нет.

МЧС России Максим Егоров Тамбов Мичуринск
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