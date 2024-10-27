Более 20 человек получили травмы в аварии с автобусом в центре Петербурга

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись на площади Восстания в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном главке МВД.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения травмы получили водитель автобуса "МАЗ" и еще девять человек, в числе которых 12-летний ребенок; все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 пострадавших, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались", - сообщила пресс-служба главка.

Водитель "МАЗ", двигаясь по Невскому проспекту при повороте на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом Volgabus и автомобилями Mercedes и Citroen.

"По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия", - отметила пресс-служба.

Полиция организовала проверку. Прокуратура Центрального района Петербурга контролирует установление обстоятельств аварии.

Ранее в воскресенье губернатор Александр Беглов сообщил о десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в центре северной столицы.