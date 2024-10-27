Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Вооруженная группа попыталась пересечь границу в Брянской области, грузовик протаранил остановку недалеко от Тель-Авива, ДТП в Петербурге с участием двух автобусов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Брянской области пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор Александр Богомаз.

- ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах. Оппозиционная "Коалиция за перемены" не признает результаты выборов и заявила об отказе от депутатских мандатов. Аналогичное заявление сделало оппозиционное объединение "Единство - Национальное движение".

- Один человек погиб, еще 32 пострадали после того, как грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива. Инцидент расценивается как террористический акт. Водитель был нейтрализован.

- Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей. По данным Associated Press на основе спутниковых снимков, повреждены объекты на военной базе юго-восточнее Тегерана. Аятолла Али Хаменеи сказал о намерении Ирана показать силу Израилю.

- Более 20 человек получили травмы при столкновении двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса резко ухудшилось самочувствие.

- Четыре человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Ставропольском крае. Находившиеся на борту пассажиры должны были совершать прыжки с парашютами. Расследованием причин аварии займется МАК.

- Высокопатогенный грипп птиц обнаружен на птицефабрике "Пионерская" на Камчатке.