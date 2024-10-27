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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 на Ставрополье, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в экстренных службах.

Инцидент произошел в лесополосе вблизи станицы Суворовская в Ставропольском крае, фюзеляж частично разрушен, сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились пять человек. Обошлось без жертв.

Региональный главк МЧС подтвердил информацию о ЧП.

"В Предгорном округе, по предварительной информации, на развилке автодороги Ессентуки - станица Суворовская совершил вынужденную посадку самолет Ан-2", - говорится в сообщении.

Ставропольский край
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