Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 на Ставрополье

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы при аварийной посадке самолета Ан-2 в Предгорном округе Ставрополья в воскресенье днем, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"На территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП. По предварительной информации самолет Ан-2 потерял мощность и упал", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, на борту находились девять человек.

Устанавливаются обстоятельства жесткой посадки самолета в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесополосе вблизи станицы Суворовской Предгорного округа. По информации экстренных служб, у самолета был частично разрушен фюзеляж.

Первоначально речь шла о том, что на борту находились пять человек.