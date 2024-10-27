В Брянской области пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пресечена попытка перейти государственную границу вооруженной группой лиц.

"27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооруженной группой лиц", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что противнику нанесено огневое поражение.

По его данным, обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области.