Над Брянской областью в течение дня сбито не менее 18 беспилотников

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВСУ в течение дня не прекращают запуски БПЛА самолетного типа в направлении Брянской области, следует из сообщений губернатора региона Александра Богомаза.

"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены еще три БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в воскресенье вечером в своем телеграм-канале.

Некоторое время назад он сообщил о двух сбитых БПЛА.

В Минобороны ранее сообщали, что российские военные в период с 13:30 до 14:30 сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Позже Богомаз сообщил еще об одном, 13-м по счету сбитом БПЛА.

Таким образом, за день над Брянской областью за день сбито уже 18 украинских БПЛА.

Также в воскресенье Богомаз сообщил, что в регионе пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу. Губернатор отметил, что противнику нанесено огневое поражение.