Поиск

Режим ЧС ввели на Камчатке из-за птичьего гриппа на птицефабрике

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера ввели на Камчатке в воскресенье из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в регионе птицефабрике АО "Пионерское" (принадлежит Минимущества региона - ИФ), заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

"По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - сообщил он в соцсетях.

В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике "Пионерское" был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Специалисты провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб, которые были направлены в лабораторию, где подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц.

Птицефабрика АО "Пионерское" работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур птицефабрики составляет около 200 тысяч голов, производство яиц - до 50 миллионов штук в год.

Камчатка ЧС птичий грипп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на предприятие под Воронежем

Пожар начался на воронежском промпредприятии после падения дрона

Над Брянской, Белгородской и Курской областями уничтожено 26 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

В Брянской области пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу

Горловка в ДНР осталась без водоснабжения в результате украинских обстрелов

Более 20 человек получили травмы в аварии с автобусом в центре Петербурга

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Число погибших на месте крушения вертолета в Кировской области достигло четырех

Трое погибли при жесткой посадке Ми-2 в Кировской области

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });