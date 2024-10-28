Режим ЧС ввели на Камчатке из-за птичьего гриппа на птицефабрике

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера ввели на Камчатке в воскресенье из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в регионе птицефабрике АО "Пионерское" (принадлежит Минимущества региона - ИФ), заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

"По распоряжению губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характер, связанная с обнаружением на птицефабрике "Пионерское" высокопатогенного гриппа птиц. В зону действия ЧС попали Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Все необходимые действия по локализации ситуации предпринимаются", - сообщил он в соцсетях.

В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике "Пионерское" был зафиксирован в одном из птичников повышенный падеж. Специалисты провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб, которые были направлены в лабораторию, где подтвердился диагноз высокопатогенного гриппа птиц.

Птицефабрика АО "Пионерское" работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур птицефабрики составляет около 200 тысяч голов, производство яиц - до 50 миллионов штук в год.