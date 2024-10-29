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В Роспотребнадзоре не нашли рисков для людей из-за птичьего гриппа на камчатской птицефабрике

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рисков заболевания птичьим гриппом среди населения нет после вспышки заболевания на камчатской птицефабрике "Пионерское", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В РоссииВысокопатогенный грипп птиц обнаружен на птицефабрике "Пионерская" на КамчаткеЧитать подробнее

"Этим занимаются плотно коллеги из ветеринарной службы. Для людей рисков нет", - подчеркнула она.

Попова добавила, что были приняты все необходимые меры для недопущения распространения заболевания среди персонала птицефабрики.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на Камчатке был введен режим ЧС регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на единственной в регионе птицефабрике АО "Пионерское" (принадлежит Минимущества региона - ИФ).

В РоссииРежим ЧС ввели на Камчатке из-за птичьего гриппа на птицефабрикеЧитать подробнее

В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике "Пионерское" в одном из птичников был зафиксирован повышенный падеж. Специалисты провели необходимые мероприятия, в том числе отбор проб. Пробы были направлены в лабораторию, где подтвердили диагноз высокопатогенного гриппа птиц.

Птицефабрика АО "Пионерское" работает с 1960 года. Занимается производством яйца, мяса птицы и полуфабрикатов. Поголовье кур птицефабрики составляет около 200 тысяч голов, производство яиц - до 50 млн штук в год.

Анна Попова Роспотребнадзор
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