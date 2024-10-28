Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 21 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Курской области ", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ПВО беспилотники ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

Два воронежских предприятия атакованы дронами ВСУ ночью, ранены два человека

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на предприятие под Воронежем

Пожар начался на воронежском промпредприятии после падения дрона

Над Брянской, Белгородской и Курской областями уничтожено 26 украинских БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

В Брянской области пресечена попытка вооруженной группы лиц перейти границу

Горловка в ДНР осталась без водоснабжения в результате украинских обстрелов

Более 20 человек получили травмы в аварии с автобусом в центре Петербурга

Что произошло за день: суббота, 26 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });