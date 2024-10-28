Российские военные нейтрализовали за ночь 21 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожен и перехвачен 21 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Брянской области, один - над территорией Воронежской области и один - над территорией Курской области ", - говорится в сообщении.