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Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Атака на предприятия в Воронежской области, ЕС и США призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии, в Дохе возобновились переговоры о прекращении огня в Газе

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники ВСУ атаковали в ночь на понедельник два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах Воронежской области. Пострадали два человека, повреждено несколько зданий и сооружений.

- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Европейская комиссия призвали ЦИК Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал выборы не заслуживающими доверия и призвал к международному расследованию нарушений.

- Переговоры о прекращении огня в секторе Газа между посредниками Израиля и ХАМАС возобновились в столице Катара. Это первый раунд переговоров после более чем двухмесячного перерыва, сообщает CNN со ссылкой на осведомленного дипломата.

- Йоав Галант заявил Биньямину Нетаньяху, что цели войны Израиля нуждаются в уточнении. "Текущая ситуация, в которой мы действуем - без четкого руководства и без обновленных военных целей - наносит ущерб управлению кампанией и решениям кабинета министров", - говорится в письме израильского министра обороны премьеру.

- Российские военные нейтрализовали за ночь 21 украинский БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями.

- Министры иностранных дел и обороны Южной Кореи и США обсудят предполагаемую отправку северокорейских военных в РФ. В Брюсселе южнокорейская делегация проинформирует по этому вопросу Совет НАТО.

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