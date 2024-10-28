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Решетников сообщил об интересе российского бизнеса к совместным проектам с Танзанией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия и Танзания обладают потенциалом удвоения товарооборота, российский бизнес проявляет интерес к совместным проектам в энергетике, сельском хозяйстве, сфере инфраструктуры, туризме, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с премьер-министром Танзании Кассимом Маджалива.

Российская делегация во главе с Решетниковым приехала в Танзанию для участия в первом заседании межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (само заседание МПК пройдет 29 октября).

"Мы готовы помогать экономике Танзании поддерживать те высокие темпы, которые взяты в энергетике, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры и туризме", - сказал министр, отметив, что представители порядка 50 российских компаний принимают участие в эти дни в бизнес-форуме Россия-Танзания.

"Политическое и дипломатическое взаимопонимание между нашими странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия. Есть значительный нереализованный потенциал. По нашим оценкам, товарооборот между нашими странами может увеличиться вдвое", - сказал Решетников.

Он обратил внимание на надежные, исторически сложившиеся отношения между правительствами, бизнесом и гражданами России и Танзании. Министр также отметил, что танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России, а российский бизнес, в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями.

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива в свою очередь заявил, что за 63 года сотрудничества Россия зарекомендовала себя как один из наиболее ценных партнеров Танзании.

"Мы с признательностью рассчитываем на российскую помощь в возобновлении работы по укреплению связей в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма, образования и культуры, - сказал он. - В июне этого года наши страны подписали соглашение о воздушном сообщении - это важная веха в продвижении торговых инвестиций, особенно в сфере туризма между нашими странами".

По его словам, за последние пять лет число российских туристов, посещающих Танзанию, росло, даже несмотря на пандемию.

Маджалива пригласил представителей российских компаний посетить Танзанию и изучить инвестиционные возможности, которые есть в этой стране.

Танзания Минэкономразвития Максим Решетников Кассим Маджалива
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