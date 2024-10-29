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Решетников увидел возможность сделать Танзанию единой точкой экспорта в Африку

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Выгодное расположение Танзании на побережье Индийского океана позволяет ей стать единой точкой входа для российской продукции на рынки африканских стран, а также продолжением транспортного коридора "Север-Юг", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на бизнес-форуме "Россия-Танзания".

Форум проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию, где пройдет первое заседание межправкомиссии двух стран.

"Мы определили стратегические приоритеты. В первую очередь, это логистика. Выгодное географическое расположение Танзании на восточном побережье Индийского океана и связность с другими африканскими странами открывает большие возможности для России. Республика могла бы стать единой точкой входа для нашей продукции на африканский континент, продолжением развития транспортного коридора "Север-Юг". При этом наша страна может стать для Танзании "окном" на рынок Евразийского экономического союза", - сказал министр.

Решетников также заявил, что есть большой потенциал у сотрудничества в сфере энергетики. "Это развитие мирного атома, строительство объектов возобновляемой энергетики, добыча полезных ископаемых", - заявил он.

Кроме того, по его словам, "в фокусе сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда, конечно, туризм". "Готовы все это обсуждать. Вместе решать вопросы с расчетами и организацией контактов между банками наших стран", - сказал Решетников.

По его словам, российская сторона заинтересована в совместных проектах и по линии социального блока - в образовании, науке, здравоохранении.

Максим Решетников Минэкономразвития Танзания Индийский океан
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