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Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО

Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО
Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Граждане, совершившие не тяжелые административные правонарушения в сфере оборота оружия, будут освобождены от ответственности, в случае если сдадут его на нужды специальной военной операции, сообщила Росгвардия в понедельник.

"За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия, такие как, несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий, граждане, в случае передачи принадлежащего им оружия для нужд СВО, будут освобождаться от административной ответственности", - информирует ведомство.

Там напомнили, что возможность сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе текущего года изменениями законодательства об оружии.

"Для удобства граждан на главной странице официального сайта Росгвардии размещен сервис для подачи в электронном виде уведомления о желании добровольно передать оружие в зону проведения СВО", - сказали в Росгвардии.

Росгвардия
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