Росгвардия будет освобождать от административной ответственности по ряду нарушений владельцев оружия, сдавших его на нужды СВО

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Граждане, совершившие не тяжелые административные правонарушения в сфере оборота оружия, будут освобождены от ответственности, в случае если сдадут его на нужды специальной военной операции, сообщила Росгвардия в понедельник.

"За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия, такие как, несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, и которые не повлекли негативных последствий, граждане, в случае передачи принадлежащего им оружия для нужд СВО, будут освобождаться от административной ответственности", - информирует ведомство.

Там напомнили, что возможность сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе текущего года изменениями законодательства об оружии.

"Для удобства граждан на главной странице официального сайта Росгвардии размещен сервис для подачи в электронном виде уведомления о желании добровольно передать оружие в зону проведения СВО", - сказали в Росгвардии.