Золотов сообщил о воссоздании танковых подразделений в Росгвардии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что в составе ведомства воссозданы танковые подразделения.

"Глава ведомства отметил, что за счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии", - сообщили в Росгвардии после масштабных ведомственных учений в Рязанской области.

Золотов заявил, что за последние два года в ведомстве реализован значительный комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск. "Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня", - сообщили в ведомстве.

По словам Золотова, к участию в специальной военной операции привлекались все артиллерийские подразделения и части ведомства, в ходе которой ими выполнено более 60 тысяч огневых и тактических задач.

На учениях в Рязанской области росгвардейцы отработали тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий и ликвидации диверсионно-террористических групп с учетом опыта СВО, протестировали современные образцы техники по противодействию вражеским БПЛА и оперативному нанесению точных прицельных ударов в ответ на возможные вылазки противника.

В мае 2024 года Золотов сообщил, что ведомство стало получать на вооружение тяжелую технику. На тот момент речь шла о 36 танках, артиллерии, минометах. "Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы. Поэтому у нас еще идет процесс формирования этих моментов", - сказал Золотов журналистам.

