Москву посетила военная делегация ЮАР

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главком Сухопутных войск Олег Салюков провел переговоры в Москве с командующим Национальными силами обороны Южно-Африканской Республики генералом Рудзани Мафваньи, сообщили в Минобороны России.

С делегацией ЮАР обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.

"Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", - заявил через пресс-службу Салюков.

На встрече были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях.

В рамках визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС России, а также исторические достопримечательности, музеи Москвы и Подмосковья.

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