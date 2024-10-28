Москву посетила военная делегация ЮАР
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главком Сухопутных войск Олег Салюков провел переговоры в Москве с командующим Национальными силами обороны Южно-Африканской Республики генералом Рудзани Мафваньи, сообщили в Минобороны России.
С делегацией ЮАР обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.
"Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", - заявил через пресс-службу Салюков.
На встрече были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях.
В рамках визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС России, а также исторические достопримечательности, музеи Москвы и Подмосковья.
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