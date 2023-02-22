Российский фрегат зашел в южноафриканский порт Ричардс-Бей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей в Южно-Африканской Республике, сообщила в среду пресс-служба Северного флота.

"Североморцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил ЮАР, а также совместно с Южно-Африканскими национальными силами обороны и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут трехстороннее военно-морское учение", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе учения основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности.

В порту Ричардс-Бей фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" посетил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в ЮАР.

Ранее российский корабль совершил заходы в порты Кейптаун и Дурбан (ЮАР).

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

По данным российских военных, в походе фрегат сопровождает средний морской танкер "Кама".

"Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").