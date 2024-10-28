Минсельхоз предложил компенсировать капзатраты рыбоводов на питомники для аквакультуры

Зависимость российской аквакультуры от импорта рыбного корма и посадочного материала сейчас составляет около 90%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает на 25% компенсировать капзатраты рыбоводов на создание и модернизацию питомников по выращиванию рыбопосадочного материала для разведения лососевых и ценных морепродуктов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сказано в пояснительной записке к нему, предложенная мера направлена на ускоренное снижение зависимости внутреннего рынка от импортной продукции, а также на стимулирование производства отечественного посадочного материала лососевых и ценных морепродуктов в необходимом количестве и качестве.

Минсельхоз обращает внимание на то, что производство продукции товарной аквакультуры в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%. Основными причинами этого, в частности, являются отсутствие отечественного посадочного материала лососевых рыб в необходимом количестве и качестве, недостаток качественных отечественных рыбных кормов, высокие цены и затрудненная логистика импорта.

Зависимость российской аквакультуры от импорта высокопродуктивного рыбного корма и посадочного материала сейчас составляет примерно 90%.

Предполагается, что компенсация части затрат на создание питомников начнется с 2025 года. "Определение предлагаемого уровня компенсации связано со сроками их окупаемости. По данным Росрыболовства, окупаемость проектов по созданию объектов по производству посадочного материала составляет в среднем 8-10 лет. Компенсация части затрат на создание проектов в размере 25% позволит снизить срок окупаемости на 2,5-3 года, что повысит инвестиционную привлекательность по локализации мощностей по производству отечественного посадочного материла на территории РФ", - говорится в пояснительной записке.

Потребность товарного лососеводства в посадочном материале сейчас составляет около 160 млн штук в год. К 2030 году этот показатель может вырасти до 255 млн, к 2035 году - до 300 млн штук. В 2023 году в Россию было импортировано 149 млн штук икры и молоди форели, а также 12,8 млн штук смолта и оплодотворенной икры атлантического лосося, что в совокупности составляет 161,8 млн штук.

Как отмечает Минсельхоз, в случае принятия решения о компенсации капзатрат в России до 2030 года может быть реализовано 16 проектов к строительству и (или) модернизации питомников по выращиванию (производству) посадочного материала лососевых рыб общей мощностью более 160 млн штук в год.

По предварительной информации регионов, на которую ссылается Минсельхоз, общая стоимость претендующих на получение этой меры господдержки инвестиционных проектов составляет 25,2 млрд рублей. Потребность в средствах федерального бюджета из расчета возмещения 25% капзатрат составит около 6,3 млрд рублей.

По данным Росрыболовства, в 2023 году производство аквакультуры составило 402 тысячи тонн, что на 4,8% больше, чем в 2022 году (383,5 тысячи тонн).