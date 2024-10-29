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Cемь украинских беспилотников уничтожено над Белгородской, Брянской, Курской областями и Черным морем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь были сбиты семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны РФ утром во вторник.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область Курская область Белгородская область Черное море
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