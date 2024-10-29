Кадыров сообщил об атаке беспилотника на здание университета спецназа в Чечне

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Крыша пустующего здания загорелась на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе (Чеченская Республика) после беспилотной атаки с воздуха, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Сегодня в 6:30 в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен", - написал Кадыров в телеграм-канале.

"Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении Кадырова.